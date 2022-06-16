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Uyuşturucu taciri çift yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 16.06.2022, 16:47
Uyuşturucu taciri çift yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, otoban kavşağında yaptığı denetimlerde bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Tina ile yapılan aramada arabanın havalandırma boşluklarına saklanmış yarım kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan C.T. ile A.P. isimli çift, gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan çift uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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