Uyuşturucu tacir baskınla yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirini gerçekleştirdiği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmada ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.B.S. isimli şüpheliyi yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15,85 gram uyuşturucu ele geçirilirken, şüphelinin adresinde ve arabasında yapılan aramalarda ise 103 gram metamfetamin, 101 adet hap, 93 adet extacy hap, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.