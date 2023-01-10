Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerin yanı sıra tarihi eser ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Didim ilçesinde G.T., Ç.T. ve S.T. isimli 3 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 92,73 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel, 77 adet sikke, 16 adet kozalak şeklinde metal parçalar, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 13 adet mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca G.T. isimli şüphelinin başkasına ait kimlik kullandığı tespit edildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve Müze Müdürlüğüne teslim edilen malzemelerin ise işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, G.T. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.