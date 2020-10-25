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Uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ YAKALANDI

AYDIN 25.10.2020, 10:48
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Uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki ayrı uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli ilçesine Uyuşturucu Madde sokulacağı bilgisi üzerine, İ. A. isimli şahsın kullandığı aracı takip ederek durdurdu. Araç ve şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda, 78.86 gram eroin maddesi ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı. Ayrıca Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan ortak operasyonda bir ikamette yapılan aramada satışa hazır halde 6.2 gram esrar maddesi, 3.93 gram metamfetamin maddesi, 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan F.A gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahısta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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