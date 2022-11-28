Uyuşturucu madde kullanan iki şahıs yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen iki şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Söke-Kuşadası yolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan araç içerisinde hareketlerinden şüphelenilen K.A ve T.K isimli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.