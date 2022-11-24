Uyuşturucu madde etkisi ile araç kullanırken jandarmaya takıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki 4 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilirken yapılan sağlık kontrollerinde de uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl el kondu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanarak halkın güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde yol emniyet ve kontrol devriyesinde durdurulan bir araç içerisinde yolculuk yapan şoför F.K. ve yolcular E.K, N.Ö., A.P. isimli şahısların kaba üst aramasında 3 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Trafik ekiplerince, araç sürücüsü hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli ve 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü ehliyeti 5 yıl süre ile geri alındı.