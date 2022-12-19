Uyuşturucu kullanırken jandarmaya suçüstü yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde metruk bir bina içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde metruk bina içerisinde E.A. isimli şüpheli uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı. Şüphelinin sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.