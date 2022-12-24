Uyuşturucu kullanan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirilirken, şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelenilerek durdurulan F.Ü. (33) isimli şüphelinin üzerinde 5 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.