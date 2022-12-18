Uyuşturucu ile yolculuk yapıyordu, jandarmayı hesaba katamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yolcu konumunda bulunan ve uyuşturucu ile yolculuk yapan şüpheli, yakayı ele verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde durdurulan bir araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.K. (34) isimli şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kurumuna sevk edilen sürücü N.Y. (34) ve E.K. (34) isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ayrıca araç sürücünün ehliyeti 5 yıllığına geri alınarak 9 bin 410 TL idari para ceza uygulandı.