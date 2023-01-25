Uyuşturucu etkisi altında tır kullanmış

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri ters yönde ilerleyen ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücüye 16 bin 525 TL cezai işlem uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Söke Atatürk Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde devriye esnasında ters yönde seyir halinde olan Tır’ı ikaz etmek amacıyla dur ihtarında bulunulması üzerine araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan takip sonucu araç Söke ilçesi Çimento fabrikası ile tren yolu üzerinde bulunan otluk alanda içerisinde Z.A. ve B.A. isimli şahıslar ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Trafik Timi tarafından araç sürücüsü Z.A. isimli şahsa 16 bin 525 TL cezai işlem uygulandı.