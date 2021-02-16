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UYUMA Projesi Aydın’da tanıtıldı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, 81 ille eşzamanlı olarak Aydın’da da tanıtıldı.

AYDIN 16.02.2021, 12:14
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UYUMA Projesi Aydın’da tanıtıldı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, 81 ille eşzamanlı olarak Aydın’da da tanıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi, ülke genelinde eşzamanlı olarak Aydın’da da tanıtıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı öncesinde UYUMA uygulamasının da tanıtımı yapıldı. Aydın Valiliğinde gerçekleştirilen programa, narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri Mişa ve Dila da katıldı.

UYUMA uygulaması üzerinden yapılan ihbarlarda kişilerin kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Aydın’da uygulamaya başladığımız projemizi sizlerle paylaşmak için buradayız. En iyi narkotik polisi anne projesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın ilimizde de bu projemizi uygulamaya geçirmek ve sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Özellikle narkotik suçlarla ilgili olarak son yıllarda Türkiye genelinde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde 2017 yılında narkolog projesi uygulanmaya başlandı ve 2018 yılı içerisinde de yerli bir yazılımla aplikasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla bağımlılıkla mücadelede herkese önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda geliştirilen UYUMA projesiyle herkesin bulunduğu bölgedeki bir durumu ihbar edebileceği, bildirebileceği bir mekanizma, özellikle de şunu belirtmek isterim. İhbarda bulunan kişilerin kimlikleri gizli tutulmaktadır. Bu anlamda herkesin için rahat olması ve kafasında soru işareti bulunmaması gerekiyor. Gerek Google Play’den gerek Appstore’den bu uygulama telefona indirilmekte ve bu noktada ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuzluk olduğunda bildirimde bulunabilmektedirler” dedi.

“Vatandaşlık görevidir”

Uygulamanın vatandaşların duyarlılığını artırma yönünde önemli olacağına dikkat çeken Vali Aksoy; “Bu uygulamanın kamuoyunda paylaşılması, duyurulması ve vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Temennimiz çok sayıda kişinin bu programı indirip olumsuz bir durum tespit ettiğinde ilgili birimlerle paylaşmasıdır. Bu vatandaşlık görevidir, bu madde bağımlılığı ile mücadelede hepimizin üzerine düşen görevden ibarettir. En iyi narkotik projesi anne projemiz oldukça önem adlettiğimiz bir proje. Narkotik suçlara bulaşan çocuklarımız gençlerimiz varsa özellikle annelerin bu çocuklarımızı bu anlamda farklı bir davranış sergileyip sergilemedikleri konusunda gözlemlemeleri, farklı durum söz konusu olduğu takdirde bunu ilgili birimlerimizle paylaşmaları büyük önem taşıyor.

Bu projemizin tanıtımı amacıyla billboard ve alışveriş merkezlerinde, farklı noktalarda çalışmalar yapacağız. Gerek İl Jandarma Komutanlığımız gerek Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğümüzün bu anlamdaki bilinçlendirme çalışmaları devam edeceğiz” dedi.

“Sokaklar çocuklar için tehlikeli”

Aydın genelinde çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesi yönünde alınan karar ile ilgili de hatırlatma yapan Vali Aksoy; “29 Ocak tarihi itibariyle Aydın Valiliğimizce alınan kararla çocukların sokaklarda çalıştırılması ve dilendirilmesini yasakladık. Bu amaçla ilgili birimleri talimat verdik. Eğer çocuğu sokakta çalışırken ve dilenirken bulursak ilk defasında ailesinden alacağız teslim edeceğiz. İkinci kez sokakta çocuğu bulduğumuzda idari para cezası ve hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sokaklar çocuklar için tehlikeli olabilir. Özellikle narkotik suçlara bulaşma gibi ortam ortaya çıkarabilir” dedi.

Düzenlenen toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’de katıldı. Konuşmaların ardından İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
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