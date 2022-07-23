Uydukent’e yatırımlar devam edecek

Kuşadası Belediyesi yöneticilerinin Uydukent’e yaptığı ziyaretin ardından ekipler, sorunların giderilmesi için çalışmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Uydukent’e yatırımların devam edeceğini söyledi.

Kuşadası’nda temelleri 1995 yılında atılmasına karşın 27 yılda sorun yumağı haline gelen Uydukent’te sorunlar Kuşadası Belediyesi’nin girişimleri ile tek tek çözülmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi yöneticilerinin önceki gün Uydukent’e yaptığı ziyaretin ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yol yapım, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ise çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandı.

Uydukent’teki çalışmaları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Uydukent’i adına yakışır bir yer haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Uydukent’te 25 yılı aşkın süredir yaşanan sorunların çözümü noktasında çok önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi olarak Uydukent’in imar sorununu çözdük. 1/1000’lik ve 1/5000’lik imar planları tamamlandı. İmar sorununun çözülmesinin ardından Uydukent, huzur içinde yaşanabilecek bir yer haline geldi. Ardından Başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla İmar Kanunu’nın geçici 11. maddesi doğrultusunda yapı ruhsatları verilmeye başlandı ve böylelikle Uydukent sakinlerinin bireysel elektrik abonesi olmalarının önündeki engel kaldırılmış oldu. Bu gelişmelerle birlikte Uydukent’e alt yapı şirketlerinin yatırım yapmalarının önü de açılmış oldu. Uydukent’in doğalgaz da dâhil olmak üzere tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli planlamalar yapıldı. Kuşadası Belediyesi olarak bölgenin sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleri ile de bütünüyle sorunsuz bir bölge haline gelebilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Başkanımız Ömer Günel’in çok yakında Uydukent ile ilgili müjdeli haberleri olacak” dedi.