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‘Ustalar’ İsimli Fotoğraf Sergisi Ada Modern’de

Ada Modern Sanat Galerisi, ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un ‘Ustalar’ isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Ara Güler, Aydın Boysan, İlber Ortaylı, Şener Şen ve Cem Yılmaz gibi tanınmış simaların fotoğraflarından oluşan sergi 22 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

AYDIN 19.11.2021, 23:27
‘Ustalar’ İsimli Fotoğraf Sergisi Ada Modern’de

Ada Modern Sanat Galerisi, ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un ‘Ustalar’ isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Ara Güler, Aydın Boysan, İlber Ortaylı, Şener Şen ve Cem Yılmaz gibi tanınmış simaların fotoğraflarından oluşan sergi 22 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, ‘Ustalar’ isimli fotoğraf sergisini Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde kurulan Ada Modern Sanat Galerisi’nde açtı. Kuşadası Belediyesi, KUSAV ve Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Deneği (KUFSAD) iş birliğinde hazırlanan serginin açılışına çok sayıda davetliyle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Yusuf Atak, belediye meclis üyeleri ve KUSAV Başkanı Levent Köylü katıldı. Türk Sanat Kurumu tarafından 2009’da yılın fotoğrafçısı seçilen, 2014’te ise One Eye Land ödüllerinde Avrupa’da yılın fotoğrafçısı ödülüne layık görülen Turgut’un eserleri sergi açılışına katılan sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı. Ara Güler, Aydın Boysan, İlber Ortaylı, Şener Şen, Rutkay Aziz ve Cem Yılmaz gibi ünlülerin fotoğraflarından oluşan sergi 22 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.

Sergi açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “ Sevgili Mehmet Turgut, Ada Modern Sanat Galerisi’nde ağırladığımız ilk fotoğraf sanatçısı. Kendisi fotoğraf sanatında 25’nci yılını kutluyor. Bu 25 yıl içerisinde birçok sergi açtı. Fakat Ustalar isimli sergisi ilk kez burada açıyor. Mehmet Turgut, fotoğraf sanatında çok önemli isimlerden biri. Bizleri kırmayarak eserlerini galerimizde sergilediği için sevgili Mehmet Turgut’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Üç nesil fotoğraf sanatına emek veren bir ailenin üyesi olduğunu belirten Mehmet Turgut ise “Sevgili Levent Köylü ile yaklaşık 1,5 sene önce Kuşadası’na geldiğimde tanışmıştık. Kendisiyle irtibatımızı hiç kesmedik. Bu benim 2’nci organik sergim. İlki Rock müzisyenlerinin fotoğraflarından oluşuyordu. Bu sergi için Türkiye’de tanınmış simaların fotoğraflarını seçtim. Sergide babam da dahil olmak üzere usta olarak gördüğüm kişilerin fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca sergide 4 kolaj var. Buradaki her bir fotoğrafın bende ayrı bir önemi ve hikayesi var. Bu davete katılan herkese ve eserlerimi Kuşadası’nda sergilememe katkı sunan Kuşadası Belediyesi, KUSAV ve KUFSAD yöneticilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de “Sevgili fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’u Kuşadası’nda ağırlıyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sanatçımızın eserleri yaklaşık bir buçuk ay boyunca burada sergilenmeye devam edecek. Sanatseverleri sergiye mutlaka bekliyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak sanata yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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