Üreticilere ’Geleceğe Nefes Ol’ sloganı ile binlerce fidan dağıtıldı

Bölge tarımına katkı sunmak amacıyla her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., bu yıl da geleneğini bozmadı. Bu kapsamda firma, toplam 3 bin 500 fidanı üreticilere dağıttı.

Doğaya ve çevreye karşı duyarlılığıyla tanınan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi, binlerce fidanı toprakla buluşturmak için örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Milli ekonomiye sunduğu katkıyla Aydın’ın önemli firmaları arasında yer alan Çelikler Enerji, Kuyucak’a bağlı Pamukören ilçesinde üreticilere toplam 3 bin 500 fidan dağıttı. Firma, geleneksel hale getirdiği ücretsiz fidan dağıtımını bu yıl da ihmal etmedi. 2 bin 500 manzalina cinsi zeytin ile bin adet sarı lop incir fidanını yöre halkıyla buluştururken, firma ayrıyeten santral arazilerine de 4 bin adet kara selvi ağacı dikti.

Önümüzdeki yıllarda da fidan dağıtımının çeşitlendirilerek devam edeceğini bildiren firma yetkilileri, hedeflerinin doğa dostu enerjiyi halkla buluşturmak ve enerji açığını en doğal yoldan kapatmak olduğunu ifade etti. Firma, geçmiş yıllarda da yöre halkına binlerce fidanı ücretsiz dağıtarak çiftçilere destek olmuştu.