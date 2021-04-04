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Üreme döneminde olan yaban hayvanları ve kuşlar için vatandaşları uyardılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yabanıl yaşamın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaban hayvanları ve kuşlar için uyarı pankartları astı.

AYDIN 04.04.2021, 15:32
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Üreme döneminde olan yaban hayvanları ve kuşlar için vatandaşları uyardılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yabanıl yaşamın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaban hayvanları ve kuşlar için uyarı pankartları astı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü üreme ve yavru büyütme döneminde olan yaban hayvanları ve su kuşlar için harekete geçti. Ekipler konu ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla yabanıl yaşamın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde pankartlar yerleştirerek vatandaşları sessiz olmaları ve hayvanları rahatsız etmemeleri konusunda uyardı.
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