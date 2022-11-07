Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ve Tiyatro ekibinin sahnelediği ’Unutsalar da, Unutulmayacaklar’ Tiyatro Oyunu Nazilli’de sahnelendi.

Nazilli Belediyesi, Nazilli Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi ile Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi iş birliği ile düzenlenen ’Unutsalar da Unutulmayacaklar’ adlı tiyatro oyunu Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda sahne aldı.

Gönüllülük esasına dayalı olarak Türkiye’nin birçok yerinde ve yurt dışında tiyatro etkinliği düzenlediklerini ifade eden Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinde oyunu sergilediklerini belirtti. Oyunlarının uzun yaşam kenti Nazilli’de de sergilenmesini sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı ile Nazilli Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi Başkanı Sevil Gökçe’ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden T.A.D. Denizli Şube Başkanı Hülya Hatice’ Eryılmaz, “Unutsalar da Unutulmayacaklar oyunumuz ile Alzheimer Hastalığına farkındalık oluşturarak hastalığı anlatmak, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, erken tanının önemine, aktif yaş almanın önemine değinerek, bilinçli olmanın hem hastaların hem de hasta yakınlarının hayatını kolaylaştıracağını aktarmak istiyoruz. Hastalığı fark etmek, kabullenmek ve bu zorlu süreçte hasta yoldaşı olarak bilinçli yürümek hem hastamız hem de hasta yakını olarak daha kaliteli ve kolay yol almamızı sağlayacaktır” dedi.

Alzheimer hastalığına karşı vatandaşların büyük bir hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Başkan Özcan; böyle bir etkinliğin Nazilli’de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçek yaşamı hazırladıkları tiyatro oyunu ile izleyiciye sunarak farkındalık oluşturan ekibe emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Alzheimer hastalığına karşı mücadele eden birçok hasta yakının bu oyunu izlemesi gerektiğini ifade eden Nazilli Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz ve tiyatro ekibine teşekkürlerini sundu.

Yaklaşık bir saat süren anlamlı tiyatro programının ardından gönüllü tiyatro ekibi ile misafirlere Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan çiçek ve hediyeler takdim edildi.