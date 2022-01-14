Ünlü sunucu Karacan, reklamcılık konusunda da iddialı

Reklam ajansı sahibi olan ünlü sunucu Okan Karacan, markaların dijitalleşme sürecinde aranan isim olmayı başardı.

İzmir’de 30 yıldır faaliyet gösteren bir deri firmasının reklam yüzü olan Karacan, firmanın e ticaret satış sitesinden sosyal medya hesaplarının yönetilmesine kadar bir çok konuda hizmet verdiğini söyledi. Bu yıl çıkacak modeller ile ilgili görüş alış verişinde bulunan ve yeni fotoğraf çekimleri için hazıklar yapan Karacan, “Ege Bölgesi’nden güzel talepler geliyor, ben de duyarsız kalamıyorum” diyerek dijitalleşme sürecinde tanıtımın ayrı bir boyut kazandığını belirtti.

Bundan böyle haftada bir İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Bodrum, Kuşadası gibi yerleri ziyaret edeceğini belirten Okan Karacan bölge halkına, “Bu yüzden artık yazın tatilci değil, kışın mesai arkadaşınızım” diye konuştu.

Yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta ailesi ile ilgilenen başarılı sunucu, reklamcılık ve yapımcılık konusunda da üretmeye devam ederken, baharda vizyona girecek sinema filmi “Külahımı Anlatın” ile herkesi güldürecek.

Uzun yıllar, Televizyon, radyo program yapımcılığı, sunuculuğu, sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğu yapan Karacan, 2014 yılında iç mimar Zeynep Karacan ile evlendi Ayşenaz ve Alican adında iki çocuk babası olan Okan Karacan, bir yanda işini yaparken diğer yanda ailesini de ihmal etmiyor.