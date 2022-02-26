banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Ünlü müzisyen Kuşadası’nda gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul’da beynindeki tümör nedeniyle 92 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN 26.02.2022, 21:06
Ünlü müzisyen Kuşadası’nda gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul’da beynindeki tümör nedeniyle 92 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadalı ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde beynindeki tümör nedeniyle geçen 22 Şubat’ta hayatını kaybetti. Türkiye’de ’Mafi’, dünyada ise ’Maffy’ olarak tanınan Falay’ın cenazesi ertesi gün karayoluyla İstanbul’dan memleketi Kuşadası’na getirildi. Müzik hayatına Kuşadası Bandosu’nda başlayan Falay için ikindi vakti Hanım Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İsveç’te yaşayan oğlu Emil Robertsson Falay, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, heykeltıraş Cem Sağbil, Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün ile yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kılınan namazdan sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün, Falay’ın cenazesini beraber omuzladı. Kuşadası’nın yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Falay’ın cenazesi, Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortejle bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Yeni Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV tarafından “Maffy” olarak tanınan dünyaca ünlü caz trompetçisi Kuşadalı Ahmet Muvaffak Falay’ın ismini ölümsüzleştirmek için ünlü heykeltıraş Cem Sağbil’e yaptırılan bronz heykel kısa süre içerisinde tamamlanarak kentin en görünür yerlerinden birine yerleştirilecek. Maffy’nin yakınları ve sevenleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 4 ay önce yapımına başlanan bronz heykel sayesinde Falay’ın anısı memleketi Kuşadası’nda sonsuza dek yaşatılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahmet Muvaffak Falay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Maffy’nin son arzusu olan ‘son zamanlarını Kuşadası’nda geçirmesi’ için büyük çaba gösterdim. Rahatsızlık sürecini günbegün takip ettim. Darülşafaka’dan Kuşadası’na getirilmesi için bütün imkanları seferber ettim. Ancak Darülşafaka yetkilileri Maffy’nin sağlık durumunun seyahate uygun olmadığı gerekçesi ile buna izin vermediler. Sanatçımızın bronz heykelinin yapımı bitmek üzere. Heykeli, Kuşadası’nda herkesin görebileceği bir yere dikeceğiz. Ayrıca Güvercinada Kalesi’nde düzenlediğimiz caz müzik festivaline bundan sonra ’Maffy Caz Günleri’ ismini vereceğiz. Maffy bizler için unutulmaz bir değer” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 26 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 24 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 25 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 64
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Everton 24 23
17. Leeds United 26 23
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 58
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 25 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 32
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18