Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Dilek Muslu ve derneğin Aydın şubesinin yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette derneğin Aydın şubesinin kurucu başkanı Muslu, Başkan Çerçioğlu’nu özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalarından dolayı kutladı. Başkan Çerçioğlu ise Muslu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.