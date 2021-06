Ülkü Ocakları, İlçe Başkanları toplantısı yapıldı

Aydın Ülkü Ocakları Olağan İlçe Ocak Başkanları toplantısını gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan ve il yöneticileri, ilçe ocak başkanları, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda çalışmalar değerlendirildi, yeni hedefler belirlendi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan “Sele kapılan kütük, rüzgarla savrulan yaprak, kağıttan kaplan, kumdan kale, fırtınayla sürüklenen köksüz dal değil, çağa yön veren, istikbalin çatısını ören, istiklalin çehresine değer ve canlılık katan bir mücadelenin taraf ve sahipleri olacağız. Çünkü biz Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. İşimiz çok, yükümüz ağır, hedeflerimiz büyüktür. Başarmaktan başka seçeneğimiz de yoktur” dedi.

“Ülkü varsa amaç vardır”

Toplantıya katılan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise ülkünün önemine vurgu yaparak “Ülkü Ocakları’ndan yetişmiş birisi olarak her ülküdaşımın, her Ülkü Ocaklının her şeyin en güzeline layık olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği irfan mektebi, iffet ve irade menkıbesidir. Ülkümüz Türk-İslam değerlerinin Ülkücünün ruh kökünde tecelli edip kalp ve akıl ölçeğinde tezahür etmesiyle varlık bulmuştur. Ülkü ile Ülkücü arasındaki ilişki ve irtibat sürekli gelişen, sürekli zenginleşen, sürekli yenilenen çok boyutlu ve muazzam bir oluş ve olgunluk halidir. Ülkü varsa amaç vardır, arzu vardır, arayış vardır, asırları kavrayış vardır, hem geçmişe, hem bugüne, hem de geleceğe karşı ertelenemez sorumluluk bilinci var demektir. Ülkü Ocakları davası büyük olanların, bunun yanında gerek düşüncesiyle, gerekse de duruş ve duyuşuyla halden hale girip davasıyla büyüyenlerin iftiharı, itibarı, tarihi ifadesidir” dedi.

İlçe Ocak Başkanlarının konuşmaları ile toplantı sona erdi.