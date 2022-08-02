Ulaş; “Uğur Şirketler Grubu, Türkiye’deki bin ihracatçı arasında 134.sırada”

Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, Nazilli basını ile buluştu. Grubun kurumsal yapısından ve faaliyetlerinden söz eden Ulaş: "Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklama da grubumuz Türkiye’deki 1000 ihracatçı arasında 134. sırada yer alarak bölgemizin gururu olmaya devam ediyor" dedi.

Nazilli Belediyesi İşletmelerinden olan Hangar Cafe Restoran da Nazilli’de görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, Pazarlama Müdürü Ahmet Aysan ve Kıdemli Pazarlama Uzmanı Muhteşem Fırtına Özçınar, Uğur şirketler grubunun faaliyetleri hakkında açıklamalar da bulundu.

Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, bundan sonra düzenli olarak faaliyetlerini medya kuruluşlarıyla daha sık paylaşacaklarını ifade ederek: " 28 yıldır kurumda görev yapmaktayım. Yeni görevim olan kurumsal iletişim direktörlüğü ile bundan böyle sizlerle daha sık bir araya geleceğiz. Nazilli’nin yerel firması olarak 68 yıldır faaliyetini sürdüren Dünya devi Uğur Şirketler Grubu’nun faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bölgemiz ve Türkiye’miz için önemli bir kurum olarak yapmış olduğumuz ve yapacaklarımızla yine bölgemiz için gelecekte de önem arz etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam eden bir kurum olarak iletişimin çok önemli olduğunu bilmekteyiz. İletişim konusunda yetkilendirilmemden sonra kurumumuzun tüm çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma da aracılık görevi üstlendim" dedi.

“134.sıradayız”

İhracatçı olarak bilinen Uğur Şirketler Grubu’nun, Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki 1000 ihracatçı arasında 134. sırada yer alarak bölgenin gururu olmaya devam ediyor. Konuşmasına devam eden Ulaş: "Bu bölgemiz için çok önemli bir vasıftır, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu takdirle karşılamaktadır. Türkiye’de vergi ödeme konusunda da ilk 100’ün içerisine giren bir kurumuz. Nazilli’de 1, Bölgede de ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. 149 ülkeye ihracatı ile uluslararası birçok firmanın da tedarikçiliğini yapmaktayız. Dünya’nın her noktasında Uğur ürünlerine rastlayabilirsiniz. Tüm Dünya bizi tanıyor ama biz öncelikle tüm bu doğru yapılanları kendi bahçemizde anlatmalıyız. Bütün bunları gelecek kültürümüzün de bilmesi lazım. Bizden sonrakilere heyecan verecek örnek durumdayız" diye konuştu.

“Dünya ekonomisi krizde”

Tüm Dünya’da ekonomik kriz yaşandığını ifade eden Ulaş: "Biz kendi bünyemizde kriz yönetimiyle ilgili tüm çalışmaları yaparak hem çalışanımıza sahip çıkıyoruz, hem de üretim bantlarımızın durmamasını sağlıyoruz. Biz tüm bunları çevremizle paylaşarak hep birlikte krizden nasıl çıkılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmada çok değerli basınımız ile birlikte çalışmak istiyoruz. İletişimin ilk ayağı sizlersiniz. Bu güne kadar yaptıklarımızı ifade edememiş olabiliriz ancak bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte ifade edeceğiz" açıklamasında bulundu.

“Halkımıza hizmet ediyoruz”

Sosyal alanda da büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Ulaş: "Son zamanda Devlet Hastanemize olan desteğimizle Nazilli ve çevresinin sağlık alanındaki en büyük eksiğini giderdiğimizi düşünüyoruz. Devletin tüm kademelerinin katkısıyla hastanemize yaptığımız anjiyo merkezimiz ile çok yakında hizmete gireceğiz. Bununla birlikte eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda da sosyal yatırımlarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda da Sümer Park alanı içinde bulunan tesiste Alzheimer merkezini faaliyete geçireceğiz. Kurum olarak sürekli yatırım ve planlama içerisindeyiz. Bizler kurum olarak çalışan işçilerimizi desteklediğimiz ve girişimleri yaptığımız müddetçe ekonomimiz düzelecektir. Paranın değerini artıran tek unsur var; o da üretimdir. Eğer bu yerli üretim olursa tadına doyum olmaz. Onun için yerli üreticiyi desteklemeliyiz. Ülkemizin kurtuluşu bu şekilde gerçekleşecektir" dedi.