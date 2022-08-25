Ukraynalı savaş mağdurları Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı altı ay önce başlatmış olduğu askeri harekat nedeniyle Kuşadası’na sığınan kadın ve çocuklar Ukrayna’nın bağımsızlık günü için bir araya geldi. Toplam 55 ülkeden yaklaşık beş bin Ukraynalının bir internet uygulaması üzerinden bağlantı kurması ile savaş mağdurları hep bir ağızdan milli marşlarını söyleyerek bir rekora imza attı.

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden (SSCB) ayrılan Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasının 31. yıl dönümünü kutlamak için Kuşadası’nda yaşayan savaş mağdurları bir araya geldi. Yunus Emre Parkı’nda bir internet uygulaması üzerinden görüşen yaklaşık beş bin Ukraynalı savaş mağduru ile Kuşadası’nda yaşayan savaş mağdurları milli marşlarını söyleyerek duygu dolu anlar yaşadı. Ardından savaş mağdurları, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu askeri harekatın üzerinden 6 ay geçmesi dolayısıyla bu süreçte kendilerine destek olan Kuşadası Belediyesi ve Kent Konseyi’ne teşekkür etmek için eski düğün salonunda toplandı.

Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’ye savaş mağduru çocukların yapmış boyadığı taşlardan ve yaptığı resimlerden hediye etti. Olena Burgaç, “Tam altı ay önce başlayan savaş sürecinde buraya sığınan kadın ve çocuklardan Kuşadası Belediyesi olarak desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Kuşadası Belediyesi olmadan bu kadar yardım toplayamazdık” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise savaşın oluşturduğu tahribata karşı sevginin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Savaşın yaşandığı her yerde ciddi yıkımlar ortaya çıkıyor. Maalesef ki yaşadığımız yüzyılda karşımıza böyle savaşlar hala çıkıyor, bizleri de çok üzüyor. Biz Kuşadası halkı olarak tabi ki her zaman sizlerin yanındayız. Kuşadası Belediyesi olarak da elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve her zaman devam edeceğiz” dedi.

Kutlama etkinliği Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Tiyatro Sahnesi’nde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar tarafından yapılan dans gösterileri ile devam etti. Dans gösterisinin ardından savaşta evi yok olan insanların komşularıyla beraber hayatını yeniden inşa etmesini konu alan ‘Tologa’ filmi gösterildi.

Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasının 31. yıl dönümünde öğlen saat 14.00’da başlayan etkinlikler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bulunan barışın ve hoşgörünün simgesi El Heykeli’nin Ukrayna’nın milli bayrak renkleri ile aydınlatılmasıyla sona erdi.