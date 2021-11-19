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Uğur Soğutma’dan halk sağlığına büyük destek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 67 yıldır soğutucu üreten Uğur Soğutma Firması, Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde 2022 yılında faaliyete geçecek olan ilçenin ilk anjiyo merkezi ve diğer birimler için 13 milyon 800 bin TL bağışta bulundu. Uğur Soğutma’nın bu bağışı ve fedakarlığı takdir topladı.

AYDIN 19.11.2021, 10:03
Uğur Soğutma’dan halk sağlığına büyük destek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 67 yıldır soğutucu üreten Uğur Soğutma Firması, Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde 2022 yılında faaliyete geçecek olan ilçenin ilk anjiyo merkezi ve diğer birimler için 13 milyon 800 bin TL bağışta bulundu. Uğur Soğutma’nın bu bağışı ve fedakarlığı takdir topladı.

Nazilli’de 1954 yılında Dondurma Makinaları imalatı ve tamiri ile faaliyetine başlayan ve 67 yıldır ürettiği ticari soğutma makinalarını 146 ülkeye ihracat yaparak hem istihdamda hem de ekonomik alanda ülkeye önemli katkı sağlayan ticari soğutma devi Uğur Soğutma, ülke ve dünya genelinde yaptığı başarılı çalışmalarını, çevresine karşı yerine getirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ile taçlandırmaya devam ediyor. Sosyal alanda olduğu kadar sağlık alanında da bölgesine desteklerini devam eden Uğur Soğutma, özellikle son 2 yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde sağlık alanındaki destekleri giderek arttı. Aydın’ın en büyük hastaneleri arasında yer alan ve ilin doğusunda kalan 7 ilçedeki yaklaşık yarım milyon nüfusa sağlık hizmeti veren Nazilli Devlet Hastanesi’ne desteklerini artırarak sürdüren şirket yönetimi, son olarak toplamda 13 milyon 800 bin TL’lik nakdi yardımda bulundu.

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden ve yapılan destekle ilgili bilgilendirmede bulunan Uğur Soğutma A.Ş. Direktörü Erdoğan Ulaş, “İçinde bulunduğumuz; Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen, ülke ekonomilerini alt üst eden, ülke sınırlarının kapatılmasına neden olan pandemi boyutundaki salgın hastalık nedeniyle, oldukça ağır koşulların uzun sürmemesi en büyük dileğimizdir. En zor şartlarda tüm halkımızın bu salgınla mücadelede bizimle birlikte emek ve çaba içinde olması, öncelikle çalışanlarımızla birlikte tüm halkımızın sağlığının ve işlerinin korunması, şartların düzelerek normal yaşama dönülmesi, gelecek dönem için en büyük umudumuzdur. Hep birlikte bu zorlukların üstesinden gelebilmek başarımızın teminatı olacaktır. Bunun bilincinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu kapsamda bizlere fedakarca çalışmaları ile destek ve güç veren sağlık kurumlarına ve sağlık emekçilerine minnettarız. Bizlerde Uğur Grubu olarak, Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyası kapsamında, 146 ülkeye ihracatımız ile ülkemiz ekonomisine, ilimizin ve ilçemizin istihdamına katkı sağlayan çalışmalarımıza devam ederken, Nazilli Devlet Hastanemizin sağlık hizmetlerine de destek vererek devletimize ve halkımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi görev sayıyoruz. Uğur Grubu bu çerçevede sağlık hizmetlerimize, geçtiğimiz Mart ayından bu güne, 13 milyon 800 bin TL değerinde bağış ve yardım desteği vermiştir" dedi.

Uğur Soğutma’nın destek ve katkıları ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne; Covid 19 desteği adına komple ventilatör cihazı, yoğun bakım ünitesine 2 adet ventilatör cihazı, yoğun bakım konteyner ve mobilya, 20 yataklı yoğun bakım havalandırma sistemi kurulmasını sağladığı belirtildi. Öte yandan bölgenin sağlık sağlık alanındaki en önemli ihtiyaçları arasında yer alan 4 bölümden oluşacak anjiyo merkezinin 2022 yılı içinde kazandırılması için proje bedeli bağış sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda Uğur Soğutma tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’nde 13 milyon 800 bin TL tutarında bağış gerçekleşirken Uğur Soğutma yetkilileri, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu süreçte bölge halkına fedakarça sağlık hizmeti sunan Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları adına Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve ekibine teşekkür ettiler.

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