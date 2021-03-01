Uğur Derin Dondurucu’dan, dar kullanım alanları için bir yenilik daha

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma, dar kullanım alanları için bir yenilik daha yaptı. Artık dikey derin dondurucularla her mutfağa uygun bir Uğur Derin Dondurucu var.

Düşük enerji tüketimi ve fazla alan kaplamayan özellikleri ile Uğur Derin Dondurucu’nun tüketicinin beğenisini topladığını belirten Uğur Yetkilileri, Uğur dikey derin dondurucuların fazla yer kaplamayan tasarımları ile, ev ya da iş yerinde dilenilen bölümünde kolaylıkla konumlandırabilme fırsatı sağladığını belirttiler.

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleri ile tüketicilerinin beğenisini topluyor. Dar alanların daha verimli kullanılabilmesi için yeni ürünler tasarlayan Uğur Derin Dondurucu tarafından yapılan açıklamada, “Uğur Derin Dondurucu, dar kullanım alanları için uygun 3 çekmeceli 93 lt modelden, 7 çekmeceli 265 lt modele kadar ihtiyacınıza ve yerinize uygun geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.” diyerek derin dondurucunun ustası bir kurum olarak dikey derin dondurucular ile tüketicinin önemli bir ihtiyacını daha karşıladıklarını belirttiler.

Uğur dikey derin dondurucuların düşük enerji tüketimi, farklı hacim ve çekmece seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin Uğur Yetkili Bayilerini, 444 84 87 müşteri hizmetleri hattını veya firmanın www.ugur.com.tr adresini ziyaret edebileceği belirtildi.