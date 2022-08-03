Ufresh, lezzetli bir aşurenin nasıl yapılabileceğini paylaştı

Müslümanlara göre, peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşure günü öncesi Ufresh aşure yapmak isteyenler için hazırlıklarını tamamladı.

Manevi duygularımıza hitap ettiği gibi lezzetiyle damaklarımıza da hitap eden; bereketin, paylaşmanın, birliğin lezzeti olan aşure, içerdiği vitamin ile ülkemizde çok sevilen geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Müslümanlara na göre, peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem Ayı’nın onuncu günü ’Aşure Günü’ olarak kabul edilir ve aşure yapılarak dağıtılır. Aşure içerisine buğday, pirinç, nohut, fasulye, kuru incir, kuru kayısı, kuş üzümü, kuru üzüm, fındık, ceviz, badem, nar taneleri, susam, badem ve tarçın eklenir. Oldukça lezzetli tadıyla hemen hemen herkesin sevdiği bir lezzet olan aşure için Ufresh hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların aşurelik kuruyemiş ve kuru meyvelerden ihtiyacı olanı Ufresh mağazalarından yada web sitesinden sipariş vererek en lezzetli aşureleri yapabileceğini belirten Ufresh Gıda Mühendisi Selin Tok, lezzetli bir aşurenin tarifini verdi.

İlk olarak aşurelik buğdayı beyazlayıncaya kadar güzelce yıkanması gerektiğini ifade eden Tok, “Nohut ve kuru fasulye haşlanır, suya atılmış karanfil yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Tencere içerisine aşurelik buğday koyularak uygun miktarda sıcak su ile yarım saat kadar pişirilir. Pişirme esnasında tencere kapağında boşluk bırakarak kapatılır. Buğday suyunu çektikten sonra yine uygun miktarda sıcak su daha eklenir. Bir saat kadar kısık ateşte, ağzı yarım kapalı bir şekilde pişmeye bırakılır. Buğdaylar piştikten sonra pirinçleri ekleyerek devam edilir. Daha sonra limon ve portakal kabuğunu ilave edilir. Bu karışımın üzerine yine uygun miktarda sıcak su koyduktan sonra kısık ateşte yaklaşık olarak üç saat dinlendirilir. Ardından toz şekeri ve kaynatılmış karanfilleri suyuyla birlikte karışıma ilave edilir. Ardından kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü eklenir. Kuruyemişlerden fındık, badem, ceviz kırılıp küçük parçalar haline getirilerek aşureye eklenir. İki saat bekletilerek malzemelerin suyunu çekip kabarmasını ve kıvamın yoğun bir hal alması beklenir. Ardından ufak kap veya tabaklara alınarak üzerlerine susam ve nar taneleri eklenerek tüketime hazır hale gelir" diye konuştu.

Geleneksel bir aşure tarifi olsa da içerisine eklenen ve tat veren malzemeler ile değişiklik gösterebileceğini belirten Ufresh Gıda Mühendisi Selin Tok, "Aşure içerisine genellikle tercih edilen kuruyemiş ve kuru meyveler; kuru incir, kuru kayısı, tuzsuz fıstık, fındık, dut kurusu, kuş üzümü, çekirdeksiz kuru üzüm, hurma, soyulmuş badem, künar, ceviz içi, Antep fıstığı içi, susam. Bu ürünler tamamen aşureyi yapan kişilerin tercihlerine ve zevklerine göre değişebilmektedir” diyerek Ufresh olarak aşure yapmak isteyenler için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.