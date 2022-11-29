Uçuruma düşen köpeği itfaiye kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Horozköy mevkiinde bir köpeğin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sarp araziyi aşarak uçuruma düşen köpeği halat yardımıyla kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. Köpek sahibi başarılı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.