Uçurtma Şenliği 23 Nisan coşkusuna renk katacak

Söke Belediyesi’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Uçurtma Şenliği, bu yıl yine 23 Nisan coşkusuna coşku katacak.

Bu yıl 16.’sı yapılacak olan Uçurtma Şenliği, 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ücretsiz uçurtma dağıtımının yapılacağı Uçurtma Şenliği’nde, çocuklar şişme oyun alanları ve interaktif animasyon etkinlikleri ile doyasıya eğlenecek. Novada AVM otoparkında yapılacak Söke Belediyesi Uçurtma Şenliği’ne çocuklar başta olmak üzere çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlar davet ediliyor.