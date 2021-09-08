banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın’a ’1 milyon lira’ destek verildi

Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 114 bin TL devlet desteği ödemesi yapıldı.

AYDIN 08.09.2021, 10:45
Ücretsiz seyahat kapsamında Aydın’a ’1 milyon lira’ destek verildi

Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 114 bin TL devlet desteği ödemesi yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmetlerinden biri olan engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının ücretsiz seyahat uygulamasından faydalanabilmesi için ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan özel işletmeciler desteklenmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2021 yılı ilk 6 ayı için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 114 bin lira gelir desteği verildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan ücretsiz seyahat hizmeti tüm engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımızın Büyükşehir belediyeleri ve özel işletmelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine 2021 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 114 bin TL devlet desteği verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0