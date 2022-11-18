Üç farklı olayda 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç farklı olayda 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı olayda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.