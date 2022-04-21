Tüylü çan çiçeğinin korunması için çalışmalar sürüyor

Dünyada genelinde sadece Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yetişen tüylü çan çiçeğinin birey sayısının tespiti için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi tarafından çalışma başlatıldı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yayılış gösteren tüylü çan çiçekleri koruma altına alındı. Dünyada sadece Kuşadası ve Söke’de yetişen tüylü çan çiçeği ilkbaharda güneş ışınlarının kuvvetlenmesiyle çiçek açarak doğada renk harmonisi sunmaya başlıyor. Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken tüylü çan çiçeği kaya ve duvar kenarlarında öbekler şeklinde açıyor. Tüylü çan çiçeği endemik bir tür olarak sadece bu coğrafyada görülmesi nedeniyle hassas şekilde korunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Aydın Şubesi ekipleri tarafından tür eylem planı çerçevesinde geçen vejetasyon döneminde tespit edilen deneme parsellerinde tüylü çan çiçeği ve campanula vardariana türlerinin birey sayısı tespiti ve izleme çalışmaları gerçekleştirildi.