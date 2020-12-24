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TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden, 2020 yılı turizm sezonunu değerlendirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden, salgının ardından büyük sorunlarla boğuşan Aydın merkezi ile Kuşadası ve Didim ile ilçelerdeki turizm sektörünün 2020 yılında yaşadığı süreci değerlendirdi.

AYDIN 24.12.2020, 11:16
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TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden, 2020 yılı turizm sezonunu değerlendirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden, salgının ardından büyük sorunlarla boğuşan Aydın merkezi ile Kuşadası ve Didim ile ilçelerdeki turizm sektörünün 2020 yılında yaşadığı süreci değerlendirdi.

Aydın genelinde değerlendirme yaparken şehir turizmi ve sahil turizmi diye iki ayrı pencereden bakmak gerektiğini vurgulayan TÜROFED Başkan Yardımcısı, KODER Başkanı Tacettin Özden, “ Aydın turizmini değerlendirirken, ikiye ayırmak lazım, biri şehir turizmi. Yani birincisi Aydın içindeki oteller ve diğer ilçelerinde bulunan oteller, diğeri ise Didim ve Kuşadası ilçelerindeki sahil turizmi. Ağırlıklı olarak yerli ve yabancı olarak tatile dayalı bir turizm. Aydın merkezindeki ve şehir turizmden bu sene maalesef çok keyifli olmadı, bir çok otel açılmadı, açılan oteller ise çok düşük bir doluluk oranıyla geçirdiler bu pandeminin etkisiyle. Kuşadası ve Didem’de ise oteller yüzde 70-75 oranında açıldı. Genelde de Haziran-Temmuz aylarında açıldı oteller ve Ekim’in ortasında kapandı, dolayısıyla topladığınız zaman üç, üç buçuk aylık bir sezon geçirdik. Doluluk oranları genelde yüzde 50 ve yüzde 75 oranında kapatıldı, çok keyifli bir sezon geçirmedik, karlılık anlamında para anlamında ama biz şunu yaptık biz bu pandemi döneminde bu süreci nasıl yönetiriz, bunu görmek istiyorduk. Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyoruz, pandemi ile turizmi nasıl yapardık ve bu süreci nasıl geçirecektik, bununla yüzleştik “ dedi.

Salgın süreciyle güvenli turizm sertifikası dönemi başladığını anlatan Özden, “ Güvenli turizm sertifikası için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptı, biz Türkiye Otelciler Federasyonu olarak dernek olarak ciddi bir çalışma yaptık, bu işin içerisinde çok ciddi emek verdik ve güvenli turizm sertifikasıyla beraber biz dünyanın en güvenilir, en sağlıklı ve misafirler için en doğru süreci bana göre Türkiye’de biz yönettik bu sertifikayla beraber. Açan otellerin hemen, hemen hiç biri pişman olmadı, kimisi başa baş geldi kimisi az da olsa biraz para kazandı. Çalışanlarımız iş başı yaptılar, turizmden kopmadılar, onlara bir moral ve motivasyon oldu dolayısıyla da doğru bir iş yaptık otellerimizi açmakla. Pandemi döneminde biz bu işi nasıl yapacağımızı gördük, bu senenin sorunlarını ve sıkıntılarını 2021 yılına devretmemiş olduk, artık 2021 yılında ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz bunu ancak yaşayarak öğrenecektik, bizde bunu bu şekilde öğrendik “ diye konuştu.

Salgından önce yani Ocak ve Şubat aylarında Türkiye’yi muhteşem bir turizm sezonunun beklediğine dikkat çeken TÜROFED Başkan Yardımcısı, KODER Başkanı Tacettin Özden, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Yani gerek kişi başı gelirde, gerekse otel doluluklarında rekor kıracaktı. Çok güzel bir rezervasyon akışı vardı, rezervasyonlar çok iyiydi. Şu pazar, bu pazar diye ayırmaya gerek kalmadan bütün pazarlarda iyiydi bizim yerli pazarımız dahil olmak üzere ancak pandemiyle beraber birden bire rezervasyon iptalleri başladı, ülkelerin uçuşları kapatması, korku, insanların ne yapacağını bilmemesi ve bu işin nasıl yürütüleceğinin belli olmamasıyla beraber biraz önce anlattığım gibi hem doluluklarımız çok düşük oldu, hem de gelirlerimiz düşük oldu dolayısıyla pandemi de turizm sektörü ciddi bir yara aldı, ciddi bir kayıpla kapattı, maalesef bu bir realite. Gelecek sezonda, bu seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum çünkü artık bu sene bütün bu belirsizliklere ve sıkıntılara rağmen biz belli bir şey yaptık, ne kadar iş yapabildiğimizi de gördük, biliyoruz. İnsanların tatile çıkma iştahını, tatile çıkma arzusunu ne kadar önemli olduğu, ihtiyaç içerisinde olduklarını da gördük. Önümüzdeki sezon biz bu yıldan daha iyi bir sezon bekliyoruz. Bu biraz da bu aşılar ne kadar etkili olacak, bu aşılar sonucunda pozitif haberlerin çıkması. Çünkü insanların şuanda en çok ihtiyaç duyduğu şey pozitif haberler, yani aşılar işe yarıyor artık bu pandemi korkulacak olmaktan çıktı, normalleşmeye başlıyoruz gibi bir takım pozitif haber ve yayınlar çıkmaya başladığı anda bizim turizmimiz hızlı bir şekilde toparlanacak. Turizm sektörü bana göre en hızlı toparlanacak olan sektörlerden bir tanesi, önümüzdeki yıl turizmden 2020 yılından daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum, beklentilerimiz bu yönde"
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