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Türkiye’nin türküleri Didim’den yükselmeye devam ediyor

Didim Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Adres Türkü Grubu konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AYDIN 14.06.2022, 17:09
Türkiye’nin türküleri Didim’den yükselmeye devam ediyor

Didim Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Adres Türkü Grubu konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi’nin katkıları ile Didim Hitit Çorumlular Dayanışma Kültür Derneği tarafından Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde düzenlenen Adres Türkü Grubu konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konsere Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener de katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından eşsiz ezgilerin Didimliler ile buluştuğu konser, dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

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