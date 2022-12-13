Türkiye’nin ilkleri arasında yer Jantsa Aydın’ın gururu oldu

Ekonomist Dergisi’nin 2021 yılı verilerine göre ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ Aydın’da faaliyetlerini sürdüren Jantsa oldu. Aydın ilinden toplam 4 firmanın yer aldığı listede Jantsa, 1 milyar 359 milyon 33 bin lira cirosuyla sadece Aydın’ın değil Türkiye’nin de lokomotif firmaları arasındaki yerini korudu.

Ekonomist Dergisi’nin 2021 yılı verilerine göre ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ni açıkladı. Araştırmaya göre Aydın’dan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte toplam 4 firma listede yer aldı. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’un ailesinin işletmesi olan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 milyar 359 milyon 33 bin lira cirosuyla Türkiye’nin en büyük 197’inci büyük sanayi kuruluşu oldu. Otomotiv sektöründe yer alan Jantsa’nın, 113 milyon 42 bin dolar ihracat değerine ulaştığı, istihdam sayısının da bin 147 olduğu listede paylaşıldı.

Başkan Maraş tebrik etti

Aydın’da yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ve Aydın ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayan Jantsa’nın başarı grafiğinin her geçen gün yükselmesi Aydı için guru kaynağı oldu. 2021 yılı araştırmasını değerlendiren Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, “2022 yılında İlimiz sanayicileri başta ihracat olmak üzere ekonomiye önemli katkılar verdi. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi olan firmalarımızın, cirolarını artırarak bir sonraki araştırmada listeye gireceklerine inanıyorum” diyerek ilk 500’de yer alan firmaların yönetimine tebrik etti.