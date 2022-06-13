Türkiye’nin ilk "Tematik Sokak Festivali" 7’den 70’e ilgi odağı oldu

Kuşadası Sokak Festivali, profesyonel aşçılar tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilen etli, nohutlu bulgur pilavının 5 bin kişiye ikram edilmesiyle sona erdi. Üç gün boyunca katılımcılarına karnaval coşkusu yaşatan Türkiye’nin ilk tematik sokak festivalinin son gününde gerçekleşen yöresel yemek atölyeleri, söyleşiler, kent konserleri ve gösteriler binlerce kişi tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi.

10-12 Haziran tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, bölgeye has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle “Hayat Sokakta” sloganıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile 3 gün boyunca kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırladı.

Festivalin üçüncü gününde Kervansaray’da düzenlenen salyangoz yemeği ile kapari ve sardalya turşusu atölyeleri gastronomi tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı. İbramaki Sanat Galerisi’nde Mehtap Yücel Güngör’ün konuşmacı olduğu “Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaretler” ile TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve KUPAD Başkanı Aydın Sürer’in konuşmacı olduğu “Mars’a Gidersek Ne Yiyeceğiz” başlıklı söyleşiler ise geniş katılımla gerçekleşti.

Kuşadası Sokak Festivali’nin son gününe Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) üyesi aşçılar tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 4 tonluk dev kazanda 1 ton bulgur, 150 litre zeytinyağı, 150 kilogram dana eti ve 100 kilogram nohut kullanılarak 4 saatte hazırlanan pilav damgasını vurdu. Dev kazanda pişirilen bulgur pilavı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, televizyoncu ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer ve KUPAD üyesi aşçılar tarafından 5 bin kişiye ikram edildi.

Pilav ikramı etkinliğinde konuşan Başkan Ömer Günel, Ayhan Sicimoğlu’nun önderliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’nin kente büyük bir enerji ve coşku kattığını belirterek organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Festivalin ikinci gününde olduğu gibi üçüncü gününde de Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Rembetiko Müzik, Kerimcan Temel, Yusuf Gülerhepşen, Emre Dinler, Sercan Özkaratufan, Ege Kabalak, Melih Gezmen, Rumeli Bandosu, Lefkoşa Ritmorkestra Grubu, BateBumbo, Violinist Kate dönüşümlü olarak performans sergiledi. Samos Dans Grubu, Latin Dans, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Zeybek Ekibi, City Circus, TeaParty, Pinions, MirrorFamily, Samba Steps, Pandomim, Uçan Canlı Heykel, Hip Hop, Roman Havası, Çınarköy Zeybek Ekibi, Lefkoşa Engelsiz Modern Dans Ekibi, Lefkoşa Studio 21 tarafından kentin merkezi noktalarında sergilenen gösteriler ise festival coşkusunu doruğa çıkardı.

Kuşadası Sokak Festivali’nin en ilgi çeken etkinliklerinden birisi de Atatürk Meydanı’nda İstanbul ve Ankara’dan kaykay kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen gösteri oldu. Yaptıkları şovlarla nefes kesen kaykaycı gençler katılımcılar tarafından büyük bir zevkle izlendi.