Türkiye’nin en büyük üçüncü Cemevi Kuşadası’nda açıldı

Kuşadası’nda 28 yıl önce temeli atılmasına rağmen Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından tümüyle tamamlanabilen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde düzenlenen bir törenle açıldı. Törende, Alevi dedelerinin sazları ve deyişleri eşliğinde semah çekildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan çalışmalar sayesinde 28 yıl sonra tamamlanan Kuşadası Cemevi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na bağlı 43 şube başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım. Bugün fiziki bir açılış yapıyoruz. Çünkü pandeminin hayatımızda oluşturduğu zorluklar nedeniyle bu merkezimizin de içinde olduğu 16 projenin temel atma ve açılış törenini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşrifleri ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizin de katılımıyla 4 Haziran’da uzaktan canlı yayın aracılığıyla yapmıştık. Bugün törene katılan siz değerli misafirlerimizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Aslında ben sadece size verdiğim sözü tutmadım, kendime vermiş olduğum sözü de tutmuş oldum. Bir dönem nasıl emek verdiğine tanıklık ettiğim , camianızdan olan sevgili Cafer Kotan abimi buradan rahmetle anıyorum çünkü, burasının tamamlanmasında onun küçük oğlu , yol arkadaşım sevgili Ali Kotan ‘ın organizasyonu ve emeği büyüktür. Ona çok teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem vakıf yöneticilerimize, katkı koyan geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, çok teşekkür ediyorum. Bu dönem Yönetim Kurulu Başkanı sevgili dostum Erdal Kılınç ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Alevi ve Bektaşi sivil toplum örgütlerinin tüm temsilcilerine Kuşadası’nda yürütecekleri çalışmanın başarılı olması için tüm iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.