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Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile makamında görüştü.

AYDIN 19.10.2021, 13:58
Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile makamında görüştü.

Dernek yöneticilerini ağırlayan Başkan Çerçioğlu, Kurtuluş Savaşı’nda memleketi kahramanca savunan Kuvayi Milliye geleneğine bir efeler kenti olarak daima sahip çıktıklarını belirtti. Kuvayi Milliye etkinliklerine, desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarete, Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kenan Yiğit, Mühasip Üye Hüseyin Demircioğlu, Aydın Şube Başkanı Hüseyin Nail Akgül ve yönetimi katıldı.

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