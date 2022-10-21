Türkiye Kupası’nda Aydın ekipleri Süper Lig takımları ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele eden Aydın takımları Eşin Group Nazilli Belediyespor ve Efeler 09 SFK, 4’üncü eleme turunda Süper Lig ekipleri ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürüyor. Eleme usulü ile geçekleştirilen müsabakalarda 3’üncü turda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor’u sahasında konuk eden Eşin Group Nazilli Belediyespor sahadan 2-1 galip olarak ayrıldı. Deplasmanda Altay’a konuk olan Efeler 09 SFK da müsabakayı 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Aldıkları galibiyetler ile Aydınlılara sevinç yaşatan Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Efeler 09 SFK’nın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 4’üncü tur rakipleri belli oldu.

Süper lig ekipleri ile karşılaşacaklar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Heyecan içinde yapılan kura seçiminde Nazilli Belediyespor Süper Ligin lideri Adana Demirspor ile Efeler 09 SFK ise yine Süper Lig puan tablosunda son sırada yer alan Ümraniyespor ile eşleşti.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.