Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 09 Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Aydın’ı temsil edecek

Başarıları ile adından sıkça söz ettiren 09 Eğitim ve Kültür Spor Kulübü, Yozgat’ta yapılacak olan Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil edecek.

Aydın’da 09 Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Takımı sporcuları, güreşte ’erkek sporu’ algısını yıkmaya çalışıyor. Başarıları ile göz dolduran sporcular, 20 Mart’ta İncirliova Spor Salonunda yapılan U17 kadınlar ve U20 Kadınlar il birinciliği müsabakalarında 09 Eğitim ve Kültür Spor Kulübü takım halinde şampiyon oldu. 09 Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Aydın’ı temsilen 26-30 Mart tarihlerin arasında Yozgat’ta yapılacak olan U17 Kadınlar Celal Atik Türkiye Güreş Şampiyonası ve U20 Kadınlar Nasuh Akar Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılarak Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı. Aydın Güreş İl Temsilcisi ve 09 Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Kulüp Başkanı Himmet Kısa, Aydın’da güreşin gelişimi için çalışmaların devam ettiğini belirtirken sporculara şampiyonada başarılar diledi.