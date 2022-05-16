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Türkiye Frizbi Şampiyonası sona erdi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.
AYDIN 16.05.2022, 09:29
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşti.
10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar sonucunda birinciliği Sabancı Üniversitesi, ikinciliği Boğaziçi Üniversitesi, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi alırken, oyunun ruhu kupasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi kazandı.