Türk süt sektöründe 2023 hedefi, 1 milyar dolar

Türkiye’nin en büyük süt toplama merkezleri arasında yer alan ÖR-KOOP, ortaklarının ve çevre çiftçisinin ihtiyacı olan birçok alanda yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ederken, Türk süt ürünleri sektörü de 2022 yılının 5 aylık diliminde ihracatını yüzde 95 oranındaki artışla 300 milyon dolara çıkardı. Gelinen noktadan duydukları memnuniyeti ifade eden ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ise bölge tarımına ve üretime katkılarının devam edeceğini vurgulayarak Türk sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türk süt ürünleri sektörü, insanlığın süt ve süt ürünleri ihtiyacını dövize dönüştürürken 2021 yılında yüzde 47’lik artışla 438 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2022 yılının 5 aylık diliminde ise Türk süt sektörü ihracatını yüzde 95’lik artışla 300 milyon dolara çıkardı. Sektörün 2023 yılındaki ihracat hedefi ise 1 milyar dolar olarak açıklandı.

Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında vites artırdığını dile getiren ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal son 1 yıllık dönemde sektörün 580 milyon dolarlık ihracata imza attığını vurguladı.

Protein, kalsiyum, vitamin ve minerallerin süt ve süt ürünlerinden karşılandığını hatırlatan Önal; “Süt içen sağlıklı olur, hastalıklardan korunur. Anne sütü kadar sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiyor tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Süt ürünleri sektörümüz ihracatta vites artırdı. Süt ürünleri sektörümüzün son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise 581 milyon dolara ulaştı. 2023 yılında süt ürünleri sektörümüzün de ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz kazandıran sektörler arasında yer almasını hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında öne çıkan ülkeler hakkında da bilgi veren Önal, 2021 yılında süt ürünleri ihracatında Mısır’ın 69 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını, Mısır’ı, 60,5 milyon dolarla Irak ve 57,4 milyon dolarlık ihracatla Cezayir’in takip ettiği belirtti.

Türk süt ürünleri sektörünün 2020 yılının ikinci yarısında ihracat vizesi aldığı Çin, 2021 yılında 52,8 milyon dolarlık Türk süt ürünleri ithal ederek 4. sırada yer aldı. Bu ülkeleri 24 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Arap Emirlikleri, 23 milyon dolarla Bangladeş, 14,4 milyon dolarla Kuveyt, 9 milyon dolarla Ürdün, 8,4 milyon dolarla KKTC ve 8,2 milyon dolarla Azerbaycan izledi.