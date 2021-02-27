Türk Lokumu, Osmanlı gelenekleri ile tanıtıldı

Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye’de değişik illerinde 100’e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’in geleneksel hale getirdiği ‘Lokum günleri’ oldukça tatlı geçti. Türkiye genelindeki tüm mağazalarda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde on binlerce kişi tadım yaparken tadım süreci kapsamında da onlarca ton lokum tüketildiği belirtildi.

Lokum günleri kapsamında gerçekleştirilen tadımlarda Türk Lokumu’nun servisi de Osmanlı geleneklerine uygun olarak yapılırken Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, hem vatandaşların ilgisi hem de pandemi dolayısıyla yoğunluğun önlenmesi amacıyla süreyi uzattıklarını söyledi.

Tuğba Kuruyemiş olarak ülkemizin yöresel ve milli ürünlerine özel tanıtım günleri düzenlediklerini ve bu yıl vatandaşların Lokum Günlerine ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten Tonkul, gelen talepler doğrultusunda kampanyayı 4 Mart’a kadar uzattıklarını söyledi.

Düzenledikleri ‘Lokum günleri’ ile Osmanlı’dan bu yana devam eden yaklaşık 6 asırlık geleneği sürdürdüklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Tanıtım günleri dolayısıyla yüzde 50’ye varan indirimler uyguladık. En önemlisi süreç kapsamında geleneksel kıyafetlerle çalışanlarımız on binlerce kişiye lokum ikram etti. Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri kullanılmakta olan ve o tarihlerde ‘Rahat-ul Hulküm’ yani ‘Boğaz rahatlatan’ olarak adlandırılan milli ürünümüz lokum, pandemi sürecinde de en çok rağbet gören ürünler arasında yerini korudu” diye konuştu.