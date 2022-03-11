banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gıdada panik yok!
Gıdada panik yok!
Benzin ve motorine gece zam geldi!
Benzin ve motorine gece zam geldi!
Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Sedef Kabaş Tahliye edildi!
Sedef Kabaş Tahliye edildi!

Türk Kültürü ve Fahrettin Kırzıoğlu anma programı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında ’Türk Kültürü ve Fahrettin Kırzıoğlu Anma Programı’ Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

AYDIN 11.03.2022, 17:11
Türk Kültürü ve Fahrettin Kırzıoğlu anma programı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında ’Türk Kültürü ve Fahrettin Kırzıoğlu Anma Programı’ Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Programa ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Germencik Yamantürk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Erdinç Vural, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Gençlik Spor İlçe Müdürü, öğretim elemanları, misafirler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun’un yaptığı anma programında konuşmacı olarak; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Toksoy ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema-Televizyon Programından Özge Kesici ve Okan Bilgen, Medya ve İletişim Çalışmaları Programından Tansu Güneş yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Hatice Hale Bozkurt, “Fahrettin hocayı anmak, gençlerle beraber olmak bizim geleceğimizi ve Türkiyemizi şekillendirmek anlamına geliyor. Türk kültürü de bu şekillendirme de önemli paya sahiptir” dedi.

Moderatör Prof. Dr. Turan Akkoyun, Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu’nun akademik hayata çok geç başlamasına rağmen tarih başta olmak üzere edebiyat, dil kısaca Türk Kültürü anlamında Türkoloji alanında kalıcı eserler bıraktığından bahsederek, bilim dünyamıza oldukça önemli katkılar sağladığını belirtti.

Fahrettin Kırzıoğlu’nun öğrencisi Doç. Dr. Ahmet Toksoy, Fahrettin Kırzıoğlu’nun dünyaya geldiği yer olan Kars’ın o dönemde işgal altında olduğundan bahsederek, “Fahrettin hocanın dünyaya geldiği Kars, Ruslar tarafından işgal altındaydı. Bize Keloğlan masalları anlatılmadı. Bizler dedelerimizden, düşmanlar tarafından ailelerimize yaşatılan acıları dinledik. Fahrettin hocamızın henüz akademik hayata girmeden, Sovyetlerin Kars’ı Ardahan’ı istemesi ve Artvin’de Gürcü propagandası yapılması üzerine gazetelerde ve dergilerde nasıl yazılar yazarak çırpındığını ele almamız gerekir. Fahrettin hocanın tarihçi olmasının altında işte bu yaşanmışlar yatmaktadır. Bizim nazarımızda ‘Hocaların Hocası’ olarak adlandırılmaktadır” diye konuştu.

Tansu Güneş, Fahrettin Kırzıoğlu’nun Türk kültürü hakkında yaptığı araştırmalardan, Özge Kesici ise, Fahrettin Kırzıoğlu’nun hayatının belgesel olması gerektiğinden bahsetti. Son konuşmacı olan Okan Bilgen, Fahrettin Kırzıoğlu’nun, Necip Fazıl Kısakürek’in Kanlı Sarık Piyesine etkisini ve Doğu bölgesine dair bilgi, belge ve arşiv araştırmalarına değindi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 26. ADÜFEST etkinliklerinin kültür alanında ilk etkinliğinin anlamına uygun bir konuyla başladığını belirterek katkısı olan herkese teşekkür etti.

Anma programı Rektör Yardımcısı, İletişim Fakültesi Dekanı, Gençlik ve Spor Efeler İlçe Müdürü, Cumhuriyet Savcısı tarafından katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
-0°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18