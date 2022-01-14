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Türk asıllı Hollandalı politikacı Başkan Ömer Günel’e görüştü

Hollanda’da 2015 yılında Türk asıllı Hollandalılar tarafından kurulan ve Hollanda meclisinde 3 milletvekili ile temsil edilen Denk Partisi’nin Lahey Belediye Meclis Üyesi Adayı Funda İleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN 14.01.2022, 21:05
Türk asıllı Hollandalı politikacı Başkan Ömer Günel’e görüştü

Hollanda’da 2015 yılında Türk asıllı Hollandalılar tarafından kurulan ve Hollanda meclisinde 3 milletvekili ile temsil edilen Denk Partisi’nin Lahey Belediye Meclis Üyesi Adayı Funda İleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası’nda yaşanan değişimin her alanda hissedildiğini ifade eden Funda İleri, “Aslen Aydınlı bir ailenin çocuğuyum ve Kuşadası ile bağımız çok güçlü. Bu nedenle yaşanan değişimi yakından takip ediyoruz” dedi. Başkan Ömer Günel ise, kadınların siyasette daha etkin olmalarının önemine dikkat çekerek Funda İleri’ye başarılar diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hollanda’da 14-16 Mart tarihleri arasında yapılacak olan yerel seçimlerde Lahey kentinden belediye meclis üyesi adayı olan Türk asıllı Funda İleri’yi makamında ağırladı. Aydınlı bir ailenin kızı olarak Hollanda’da dünyaya gelen hukukçu Funda İleri’nin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel, kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de etkin olmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek başarılar diledi.

Başkan Ömer Günel’e Hollanda’da yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili olarak bilgi aktaran Funda İleri ise, 2015 yılında kurulan ve sosyal demokrat bir çizgiye sahip olan Denk Partisi’nin, ayrımcılığına karşı mücadele ettiğini ifade etti. Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Hollanda’da son dönemde yabancı karşıtlığının tırmanışa geçtiğini ifade eden Funda İleri “Bildiğiniz gibi Uluslararası Adalet Divanı’nın merkezi Lahey kentinde bulunuyor. Denk Partisi olarak adaletin merkezi olan bir kentte gerçek anlamda barışı ve adaleti sağlamak amacıyla yola çıktık. Göçmenler ve kadınlar başta olmak üzere ayrımcılığa maruz kalan tüm kesimlerin sesi ve umudu olmak için çalışma yürütüyoruz. Bunun yolunun da daha fazla sayıda kadının siyasi arenada yer almasından geçtiğine inanıyoruz” dedi. Yabancı uyruklu Hollanda vatandaşlarının ötekileştirme ve ayrımcılık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Denk Partisi’nin ilk kadın adayı Funda İleri “Hollanda’da yaşayan göçmen kadınlar, yabancı düşmanlığının yanı sıra cinsiyetlerinden dolayı da çeşitli olumsuzluklar yaşıyorlar. Bu durum da çifte bir ayrımcılığa neden oluyor. Denk Partisi olarak sadece Türk kökenlilere değil, Hollanda’da yaşayan tüm kesimlere yönelik ürettiğimiz kapsayıcı politika ve projeler aracılığıyla kısa süre içerisinde önemli bir başarı elde ettik. Şu anda parlamentoda 3 milletvekili ile temsil ediliyoruz. Bu başarımızın 14-16 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde de devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Anne ve babasının Aydınlı olduğunu ifade eden Funda İleri, Kuşadası ile çok özel ve güçlü bir bağı bulunduğunu söyledi. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası’nda büyük bir değişim yaşandığını vurgulayan Funda İleri “Türkiye’de turizmin başladığı yer olan Kuşadası, uzun yılların ardından yeniden çocukluğumuzdaki günlerine dönmeye başladı. Kuşadası’nda Ömer Günel öncülüğünde yaşanan değişimi yakından ve büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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