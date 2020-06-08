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Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı

KUŞADASI’NDAKİ TURİZM ACENTELERİ, BİR SÜREDİR ARA VERDİKLERİ TUR PROGRAMLARINA, YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYARAK YENİDEN BAŞLADI.

Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı

KUŞADASI’NDAKİ TURİZM ACENTELERİ, BİR SÜREDİR ARA VERDİKLERİ TUR PROGRAMLARINA, YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYARAK YENİDEN BAŞLADI.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:26
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Turizm sektöründe "sosyal mesafeli" turlar başladı

Kuşadası’ndaki turizm acenteleri, bir süredir ara verdikleri tur programlarına, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak yeniden başladı. Tur şirketleri, kontrollü normalleşme sürecinde seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından iç turizmde taleplerin yeniden açılmasıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde ilk etapta misafirlerini Ege Bölgesindeki turizm merkezlerine götürüyor.

Kuşadası’ndan başlayıp İzmir’in Seferihisar ve Urla ilçelerine devam eden rota üzerinde turlar düzenleyen Ege Tur firmasının sorumlusu Murat Yaman, üç ay aranın ardından rezervasyonların yeniden açıldığını ifade etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında gezi öncesi otobüslerin dezenfekte edildiğini, yolcuların "Hayat Eve Sığar" kodları ile kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçüldüğünü ifade eden Yaman, 50 kişi kapasiteli otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyularak maskeli 22 yolcu taşındığını kaydetti.

Salgının ardından başladıkları ilk turda ağırladıkları misafirlerin de bilinçli olduğunu gördüklerini anlatan Yaman, "Uğrak verdiğimiz bölgelerde misafirlerimizin ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Sağlık Bakanlığının uyarılarını hatırlatıyoruz. Tedbirlere uyulduğu sürece hiçbir risk yok. Tura katılanlar oldukça memnun kaldılar. Turlarımız önlemler kapsamında devam edecek" dedi. Tura katılanlar ise uzun süre sonra tura katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek gönül rahatlığıyla geziyi tamamladıklarını dile getirdi.

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