“Turizm Kentini Sabote Edemeyeceksiniz”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Balıkçılar Meydanı konserleri ile ilgili iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Balıkçılar Meydanı konserlerinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Kararnamesi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan alınan etkinlik ve bütçe ile ilgili izin yazısına istinaden düzenlendiğini belirterek “Tıpkı diğer etkinliklerimiz gibi Balıkçılar Meydanı konserleri de tüm halkımıza açıktır ve giriş ücretine tabi değildir” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin, Belediyemiz tarafından Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen konserlere ilişkin iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 2019 yılında alt ve üst yapısını bütünüyle yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturduğumuz Balıkçılar Meydanı, kentimizin en önemli cazibe merkezleri arasında yer almaktadır. Pandemi döneminde halkımıza moral sağlamak ve esnafımıza katkıda bulunmak amacıyla düzenlemeye başladığımız Balıkçılar Meydanı konserleri, gerek vatandaşlarımızdan gerekse de esnafımızdan gelen yoğun talep nedeniyle pandemi sonrası süreçte de devam etmektedir. Kuşadası Belediyesi olarak çalışmalarımızı, kentimizin kaliteli kültür ve sanat etkinlikleri ile anılması, düzenlediğimiz etkinliklerin tüm kesimlere açık ve herkes için ulaşılabilir olması hedefi ile sürdürmekteyiz. Sadece Balıkçılar Meydanı’nda değil, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Sahil Siteleri, Kirazlı, Güzelçamlı, Davutlar, Değirmendere ve Soğucak mahallerinde de düzenlediğimiz çeşitli konser ve etkinliklerle halkımızı sanatla buluşturmaktayız. Tıpkı diğer etkinliklerimiz gibi Balıkçılar Meydanı konserleri de tüm halkımıza açıktır ve giriş ücretine tabi değildir. Balıkçılar Meydanı konserleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Kararnamesi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan alınan etkinlik ve bütçe ile ilgili izin yazısına istinaden düzenlenmekte olup “Açık İhale Usulü” ile organizasyon hizmeti alımı olarak gerçekleştirilmektedir. Konserlerin bütçesi Bakanlık tarafından verilen izinle Belediyemiz tarafından karşılanmakta olup 2022 yaz dönemi boyunca Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen üç konser için; sanatçıların kaşeleri, ulaşım, konaklama, yeme-içme, kulis ve kulis riderları, nakliye ve taşıma, ses, sahne, ışık sistemleri ve orkestra hizmet bedelleri dahil olmak üzere 952 bin TL bedel ile sözleşmeye bağlanmıştır. Kuşadası Belediyesi olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalar gibi kültür-sanat alanında düzenlediğimiz etkinlikleri de yasalar doğrultusunda, kamu kaynaklarını en etkin ve verimli biçimde kullanma ilkesi doğrultusunda düzenlemekteyiz. Sahip olduğumuz açıklık ve şeffaflık ilkesi ile de halkımıza hiçbir konuda hesap vermekten kaçınmamız söz konusu dahi değildir. Kuşadası halkı tüm bunları çok iyi bilmekte ve siyasi amaçlarla yapılan gerçek dışı yorum ve eleştirilere itibar etmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”