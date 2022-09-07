Tuna Kiremitçi, Kuşadalı sevenleriyle buluştu

Kuşadası Belediyesi tarafından Efe Suphi Yazar Konukevi adıyla kente kazandırılan tarihi Kuşadası evi şair, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi’yi ağırlamaya başladı. Düzenlenen müzikli bir söyleşiyle sevenleriyle buluşan Tuna Kiremitçi, iki hafta boyunca Kuşadası’nda kalacak.

Efe Suphi Evi Yazar Konukevi’nin Şükrü Erbaş’ın ardından ağırladığı diğer isim yazar, şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi oldu. Bir Başkomiser Perihan Uygur Polisiyesi adlı serisinin üçüncü kitabını yazmaya başlayan Tuna Kiremitçi, Efe Suphi Yazar Konukevi’nin uluslararası standartta, sakin ve ilham verici bir yer olduğunu söyledi.

Kuşadası Belediyesi’nin Efe Suphi Yazar Konukevi’ni büyük bir titizlikle kullanıma hazırladığını belirten Tuna Kiremitçi, “Her şeyi en ince detayına kadar düşünmüşler. Dünya üzerinde birçok yer gezdim ve birçok yazar evi gördüm. Efe Suphi Yazar Konukevi büyüleyici bir atmosfere sahip. Kuşadası Belediyesi’ne misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’de oldukça sevilen yazar, şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi’nin söyleşisine Kuşadası’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelenler oldu. Okurları için kitaplarını imzalayan Tuna Kiremitçi, daha sonra sevilen şarkılarını seslendirdi.