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TÜİK Denizli Bölge Müdürü Coşkun, Rektör Aldemir’le görüştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

AYDIN 08.04.2021, 19:00
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TÜİK Denizli Bölge Müdürü Coşkun, Rektör Aldemir’le görüştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde TÜİK’in önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Ziyaret, kurumlar arası iş birliği ve projelere yönelik konuların değerlendirilmesiyle sona erdi.
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