Tuğba’nın kahvesi, Türkiye’nin ‘en itibarlı markaları’ arasında

Türkiye genelindeki yaklaşık 100 şubesinde yerli ve yabancı müşterilerine 700’ün üzerinde ürün sunan Tuğba Kuruyemiş, 2010 yılında sektöründe aldığı ‘En itibarlı marka’ ödülüne bir yenisini daha ekledi. Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarına göre Tuğba Kahvesi Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yerini aldı.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, ana ve alt sektörleri ile toplam 66 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı. Türkiye’de 100’ün üzerinde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş Kahvesi, sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yer aldı.

Tuğba Kuruyemiş olarak bu itibar ödülünü önemsediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan araştırmada 66 farklı sektörden firma bulunuyor. Tüketicilerin değerlendirmeleri üzerine ortaya çıkan sonuçlar markaların algıları sonucu bu itibar ödülleri ortaya çıkıyor. Tuğba Kuruyemiş olarak hizmete başladığımız 40 yıla aşkın süredir, kaliteden asla ödün vermedik. Üstün lezzet ödüllerinin ardından en itibarlı marka ödülü almak bizim için sürpriz değil ama ayrı bir mutluluk. Biz yaklaşık 1500 kişilik bir aileyiz. Bu manada bu ödülün sahibi tüm çalışanlarımıza ve bu ödülü layık gören tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.