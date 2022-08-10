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Tuğba Kuruyemiş’ten istihdam hamlesi

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş, gençlerin istihdam edilmesi amacıyla Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

AYDIN 10.08.2022, 10:14
Tuğba Kuruyemiş’ten istihdam hamlesi

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş, gençlerin istihdam edilmesi amacıyla Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Kaliteli ara elemanlar yetiştirilmesi ve gençlerin istihdam edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ’Ustalık Telafi Programı’ çerçevesinde Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuğba Kuruyemiş arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile lise ve üniversite mezunu iş arayan gençler, Ustalık Telafi Programı çerçevesinde istihdam edilecek.

Düzenlenen protokol törenine katılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Ustalık Telafi Programı’nın gençlerin istihdam edilmesine yönelik önemli bir proje olduğunu ifade ederek Tuğba Kuruyemiş ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

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