Tuğba Kuruyemiş, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

Aydın’da yarım asır önce faaliyetlerine başlayan ve bugün ülke genelinde 100’ün üzerinde şubesiyle kuruyemiş sektörünün öncüleri arasında yer alan Tuğba Kuruyemiş’te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Haftalardır devam eden çalışmalarla yeni yıla özel hazırlanan ürünler ülke genelindeki mağazalara sevk edildi.

Firma olarak Türk kahvesinden kuru incire, kuruyemişten lokum ve baharat çeşitlerine kadar 500 civarında ürün ile mağazalarda verdikleri tüm satış hizmetlerini online mağazalarda da verdiklerini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla özel hazırlık yaptıklarını belirtti.

Yeni yıla özel hazırlanan tonlarca kuruyemiş, Tuğba Kuruyemiş’in Aydın merkezde bulunan fabrikalarından ülkenin dört bir yanına gönderildi. Sevkiyatların devam ettiğini ve 40 yıldır olduğu gibi ‘sıcak sıcak taptaze’ sloganı ile hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Tonkul, vatandaşların normal zamanlarda olduğu gibi yeni yılda da kuruyemişleri güvendikleri yerlerden almalarını tavsiye etti.

Ülkemizde sağlıklı beslenmenin yanında özel günlerde de kuruyemiş tüketiminin gelenek haline geldiğini ve yılbaşı gecelerinin de kuruyemişin en fazla tüketilen günlerden biri olduğunu belirten Ahmet Tonkul, “Ülke genelinde 100’ün üzerindeki şubemizin yanı sıra artık internet ortamında da hizmet veriyoruz. Her yıl olduğu bu yıl da çeşitli ürünlerimizde kampanya var” diyerek herkese sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.